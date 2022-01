Ys Monstrum Nox: nuovo titolo della serie

Falcom ha annunciato che un nuovo gioco della serie Ys Monstrum Nox è da poco in sviluppo. La casa sviluppatrice è abbastanza impegnata con la lavorazione della serie di The Legend of Heroes, pubblicando un sequel di Kuro no Kiseki questo autunno in Giappone, mentre NIS America e The Geofront stanno localizzando The Legend of Heroes: Trails from Zero per un rilascio mondiale.

L’annuncio è stato fatto durante un intervista al presidente di Falcom, Toshiro Kondo, riguardo ai lavori su cui la casa sviluppatrice si sta impegnando per lo sviluppo. Il profilo Twitter di Zero Field Project ha reso pubblico il su detto annuncio con un post.

L’anno scorso è stato pubblicato Ys 9: Monstrum Nox in tutto il mondo, ottenendo un grande successo di critica. Secondo Kondo, nell’intervista con Weibo, il team di sviluppo sta già lavorando a un nuovo gioco Ys, però il titolo della serie non verrà rilasciato nel 2022. Per quanto riguarda ciò che i fan possono aspettarsi, è che ci saranno nuove idee per la serie, infatti da Ys 7 a Ys 9, questi titoli hanno mantenuto un sistema di gioco simile, ma il nuovo lavoro sarà completamente diverso. Anche se ciò potrebbe significare tutto e niente, è molto probabile che il prossimo titolo Ys sia sviluppato sul nuovo motore grafico di Falcom usato in Kuro no Kiseki, dimostrando che gestisce abbastanza bene il gameplay basato sull’azione, rendendolo adatto a Ys.

Mentre si aspettano nuove informazioni sul nuovo titolo Ys in sviluppo, Ys 9: Monstrum Nox è attualmente disponibile per PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.