Destiny 2: nuovo inventario di Xur

La selezione esotica di questa settimana su Destiny 2 di Bungie, offre del bottino abbastanza di nicchia. Nel frattempo, il set di armature Righteous è in vendita insieme a nuove armi leggendarie.

La strada verso La Regina dei Sussurri di Destiny 2 continua mentre il venditore esotico Xur è tornato alla Torre, situato nell’hangar dietro Dead Orbit. Questa settimana l’inventario offre una gamma relativamente diversificata. Come è stato annunciato in un Twitter del profilo di Xur, l’arma esotica in vendita è la Volpe a due Code, un lanciarazzi pesante che costa 29 frammenti leggendari. Introdotto in I Rinnegati, la Volpe a due Code lancia due razzi, uno vuoto e uno solare che attaccano lo stesso bersaglio. Mentre il primo sopprime i nemici, il secondo infligge danni nel tempo. Non è proprio di alto livello ma vale la pena di prenderla.

L’equipaggiamento esotico disponibile questa settimana include Frammenti di Galanor per il cacciatore, Leone Rampante (stivali da titano) e Bracciali di Karnstein per lo stregone, ciascuno per 23 frammenti leggendari. Frammenti di Galanor è un utile esotico per Sbarramento di Lame, che restituisce Super energia ad ogni colpo ed uccisione anche se ha visto numerosi nerf nel tempo. Leone Rampante è buono per la manovrabilità in aria e per la precisione quando si usa il Lift, mentre i Bracciali di Karnstein, ripristinano la salute sulle uccisioni in mischia e continua a guarire per un breve periodo di tempo.

Il set leggendario di questa settimana è l’Armatura dei Giusti con ogni pezzo disponibile per 50 frammenti leggendari e 1000 barlume. Le nuove armi leggendarie disponibili sono:

– Spada Pesante: Ghigliottina Cadente (Falling Guillotine)

– Fucile a pompa energetica: Primo ad Entrate, Ultimo ad Uscire (Last in, Last out)

– Fucile ad impulsi energetico: Il Terzo Assioma (The third axiom)

– Cannone portatile energetico: La Natura della Bestia (Nature of the Beast)

– Fucile da ricognizione primario: Visione Notturna (Night Watch)

– Fucile a pompa energetico: Portatore di Desideri (Wish Bringer)

– Arma da fianco energetica: Settimo Serafino SI-2 (Seventh Seraph SI-2)

Destiny 2 la Regina dei Sussurri uscirà il 22 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia.