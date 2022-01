My Hero Ultra Impact: nuovo trailer per le pre-registrazioni

Bandai Namco ha pubblicato un secondo trailer per le pre-registrazioni di My Hero Ultra Impact, gioco per dispositivi mobile annunciato nel 2020 e già presente in Giappone, che arriverà anche in occidente durante il 2022 (ma ancora non c’è una data precisa).

Per la campagna di pre-registrazione, come segnato nel sito ufficiale, per ogni 30,000 iscritti, i giocatori riceveranno 50 gemme (abbastanza per reclutare un eroe). A seconda della situazione, ogni giocatore potrà ricevere fino a 500 gemme. È possibile pre-registrarsi sia su Android che su iOS. Qui sotto potete vedere il filmato.