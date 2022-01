The Ascent festeggia il capodanno lunare con il Chongqing pack

Il capodanno lunare è ormai alle porte: il primo febbraio si celebra infatti una delle più importanti festività cinesi e orientali, e The Ascent si aggiorna con un nuovo contenuto a tema; è infatti disponibile il Chongqing pack, gratutito, che porta elementi per celebrare l’occasione. Per questo, Curve Games e Neon Giant hanno anche pubblicato il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nella pagina Steam, scaricando il Chongqing pack si riceve:

Interhabber Shades : Indossati dagli Habber che hanno visto il mondo. Questo oggetto non sarà economico, ma ti donerà un aspetto incredibile. E questo è tutto ciò che conta

: Indossati dagli Habber che hanno visto il mondo. Questo oggetto non sarà economico, ma ti donerà un aspetto incredibile. E questo è tutto ciò che conta Distant Goggles : Degli occhialetti semplicemente splendidi. Il loro stile è sempre più popolare all’esterno dell’Arcologia e finalmente diventa anche più reperibile. Mancanza di occhialetti? Assurdo!

: Degli occhialetti semplicemente splendidi. Il loro stile è sempre più popolare all’esterno dell’Arcologia e finalmente diventa anche più reperibile. Mancanza di occhialetti? Assurdo! Moon Jacket : Non fermerà i proiettili, ma fermerà tutte le persone che incontrerai e che vorranno ammirare la tua splendida Moon Jacket

: Non fermerà i proiettili, ma fermerà tutte le persone che incontrerai e che vorranno ammirare la tua splendida Moon Jacket 2 nuove skin maglietta a tema tigre : Tiger e Tiger White

: Tiger e Tiger White E infine, 2 nuove skin arma: Tiger e Tiger White

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che The Ascent è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche tramite Game Pass, e di recente è stato valutato dall’ESRB che dal Taiwan Entertainment Software Rating Information Board per Playstation 4 e PlayStation 5.