Teamfight Tactics Notti Neon Provato: tra Arcane e campioni esclusivi

Nel 2021 Riot Games ha deciso di espandere l’universo cinematografico e la lore di League of Legends in una maniera mai fatta prima d’ora, l’introduzione di Arcane ha portato tantissime novità, non solo narrative, all’interno di quello che fino a qualche anno fa era solamente un MOBA. Dall’introduzione di Riot Forge al conseguente lancio di Ruined King, l’universo di Runeterra si sta espandendo come mai prima d’ora e ancora una volta questo incontra Teamfight Tactics (l’auto-battler di Riot) nel set 6.5 Aggeggi e Marchingegni Notti al Neon, con il più grande aggiornamento mid-set mai fatto.

Dopo 3 anni dal debutto di Teamfight Tactics e dopo ben 5 set Riot Games, oltre alle caratteristiche novità, la società è ritornata sui suoi passi, riprendendo vecchie meccaniche e intrecciandole a quelle del sesto set è riuscita a trovare un equilibrio di gioco che non stanca mai, dove ogni partita è unica e dove le possibilità sono davvero tante. Inoltre per la prima volta è stato introdotto, grazie anche ad Arcane, un campione esclusivo all’interno della versione strategica del MOBA più giocato al mondo. Quella che per ora è considerabile una tantum può comunque essere considerata un passo verso l’indipendenza di Teamfight Tactics rispetto a League of Legends.

I nuovi Impianti Hextech cambiano l’equilibrio di gioco

Con il set 6, Aggeggi e Marchingegni di Teamfight Tactics è stata introdotta la meccanica degli impianti Hextech, potenziamenti unici e permanenti che rendono unica ogni partita. Come si può facilmente intuire le possibilità sono infinite e Riot Games questa volta ha lasciato sbizzarrirsi i designer del nuovo set.

In totale sono più di 80 gli impianti Hextech inseriti all’interno del gioco, alcuni aggiungono nuove meccaniche di gioco mentre altri sono sinergici con le introduzioni dell’aggiornamento.

Tra gli impianti Hextech più innovativi vediamo:

Future Sight: sai quale sarà il tuo prossimo avversario e ottieni uno Zephyr.

Blue Battery: Dopo aver utilizzato l’abilità le tue unità guadagnano mana.

Jeweled Lotus: il danno puro e magico delle tue unità può colpire come critico.

Tiny Titans: il tuo stratega guadagna punti vita (aumentando il massimo) e diventa più grande.

Verdant Veil: Le tue unità sono immuni a tutti i controlli per i primi 12 secondi di combattimento.

Cybernetic Uplink: Le unità che tengono un oggetto guadagnano vita e recuperano mana ogni secondo.

Questi sono solo alcuni dei nuovi “potenziamenti” aggiunti all’interno del gioco, inoltre sono stati fatti molti cambiamenti per bilanciare quelli già disponibili all’interno del set attuale, alcuni sono persino stati eliminati.

Teamfight Tactics: il primo esclusivo e i nuovi campioni

Come sempre lo scopo principale dell’aggiornamento mid-set è innovare il meta (Most Effective Tactic Avaiable), renderlo più sano e più divertente da giocare per tutti i giocatori. Il primo cambiamento con cui Riot arriva a questo obiettivo è l’introduzione di nuovi campioni, o unità, e la modifica di alcune tra quelle esistenti. Ma questa volta c’è una grande differenza, grazie anche all’introduzione dell’universo narrativo di Arcane, Riot si è finalmente decisa a introdurre un campione esclusivo in Teamfight Tactics: Silco è arrivato sul campo di battaglia. Un’unità a costo 5 con delle meccaniche esclusive pensate esclusivamente per Teamfight Tactics che, oltre ad essere estremamente potente, potrebbe aprire le porte a moltissime novità.

La seconda nuova arrivata di questo aggiornamento mid-set è Zeri, che con la sua agilità e il suo zoom scatta sul campo di battaglia facendo danni ingenti che aumentano durante la battaglia (altra unità a costo 5). Ultima ma non per importanza, Renata Glasc, che arriverà nella patch in cui sarà disponibile Teamfight Tactics Aggeggi e Marchingegni Notti al Neon anche su League of Legends.

I campioni aggiunti o aggiornati sono (in ordine di costo):

Jarvan IV

Nocturne

Brand

Rek’Sai

Syndra

Ashe

Corki

Lucian

Tryndamere

Gnar

Senna

Morgana

Sivir

Vi

Kha’Zix

Draven

Ahri

Zeri

Silco

Le nuove origini e classi

L’introduzione di nuovi campioni in un gioco basato sulle sinergie tra essi porta anche all’introduzione di altri tratti, come sempre divisi in origini e classi. Rivisitando la meccanica dei campioni prescelti, sono stati introdotti all’interno di Teamfight Tactics i VIP, ovvero unità uniche all’interno della partita (si può quindi possedere massimo 1 VIP alla volta) legate al tratto Rubacuori (Debonair). Maggiore sarà il numero di unità con questo tratto in campo e più facile sarà trovare VIP nel negozio, inoltre i Rubacuori guadagneranno un bonus di vita e potere magico.

Sempre nel contesto Arcane, dopo l’introduzione del Chemtech nel set Aggeggi e Marchingegni l’aggiunta del tratto Hextech era quasi obbligatoria da parte di Riot Games in Notti al Neon, che ancora una volta si dimostra coerente nelle scelte che uniscono gameplay e lore. Al momento dell’attivazione del tratto comparirà un Hextech core sul campo di battaglia, proteggendo le unità con uno scudo ogni volta che queste verranno colpite dalle sue pulsazioni.

Molti cambiamenti ai verranno applicati ai diversi campioni, come Vi, che passa da costo 2 a 4 e, per i fan di Arcane, ora la classe Sorelle è diventata Rivale, garantendo un potenziamento solamente quando esattamente un’unità (Jinx o Vi) è in campo. Perché i rivali si rifiutano di lavorare insieme.!

Teamfight Tactics: altri cambiamenti e aggiunte estetiche nel negozio

Un ultimo cambiamento importante che verrà applicato in Teamfight Tactics con il set Aggeggi e Marchingegni Notti al Neon sarà la rimozione dell’Angelo Custode (Guardian Angel). L’oggetto verrà sostituito dalla Fine della Notte, che possiede un’abilità completamente differente rispetto a quella all’interno del MOBA, pur mantenendo uno scopo difensivo e offensivo allo stesso tempo, rende un’unità invulnerabile per un breve periodo di tempo e le concede velocità d’attacco.

Infine, per tutti gli amanti degli aspetti cosmetici e degli strateghi (prima chiamati Mini Leggende) ci sono diverse le novità introdotte in questo aggiornamento: dai feroci Fenroar ai grintosi Lightcharger, per non dimenticare i morbidissimi QiQi o i futuristici Project Abyssia, ce ne sono per tutti i gusti. A seguire tutte le immagini.