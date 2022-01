Ubisoft si esprime sulle potenzialità degli NFT

In una recente intervista con Finder, Nicolas Pouard, VP di Ubisoft Strategic Innovations Lab, ha parlato di come i giocatori non siano in grado di afferrare il concetto di NFT e dei suoi benefici. Durante l’intervista, ha anche detto che la reazione negativa a Ubisoft Quartz era più o meno prevista.

Pouard dice che i giocatori non sono solo in grado di capire i benefici di questo mercato secondario digitale. Secondo lui, Ubisoft sta scommettendo sul futuro con gli NFT, e vuole che i giocatori guadagnino qualcosa con questo, per esempio, vendendo i loro oggetti di gioco una volta che hanno finito con un particolare gioco.

Penso che i giocatori non capiscano cosa può portare loro un mercato secondario digitale. Per ora, a causa della situazione attuale e del contesto dei NFT, i giocatori credono davvero che sia in primo luogo la distruzione del pianeta, e in secondo luogo solo uno strumento di speculazione. Ma quello che noi stiamo vedendo prima è il gioco finale. Il gioco finale consiste nel dare ai giocatori l’opportunità di rivendere i loro oggetti una volta che hanno finito di usarli o hanno finito di giocare al gioco stesso.



Pouard ha anche parlato di come i dirigenti di Ubisoft si aspettavano più o meno la reazione negativa che Ubisoft Quartz e i suoi NFT hanno ricevuto dai fan e dalla stampa. Ha anche detto che Ubisoft continuerà a spingere per più iniziative come questa con la speranza che i giocatori le capiscano.