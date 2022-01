Blizzard Entertainment: la nuova IP sarebbe in sviluppo da 5 anni

Blizzard Entertainment ha recentemente annunciato che sta realizzando un nuovo survival AAA per PC e console. Data la scarsità di dettagli sul progetto, sembrava che fosse piuttosto all’inizio dello sviluppo, anche se un recente rapporto di PC Gamer sembra indicare che potrebbe essere passato un bel po’ di tempo dall’inizio dello sviluppo del gioco.

Il capo del progetto Craig Amai lavorava precedentemente con Blizzard nel team di World of Warcraft, che ha lasciato nel luglio 2017 (secondo il suo profilo LinkedIn) per perseguire questo progetto che è iniziato come un “umile lancio”. Inoltre, c’è anche la prova che il gioco è in uno stato giocabile, dal momento che il boss di Blizzard Mike Ybarra ha recentemente twittato che ha giocato “molte ore” di questo progetto. Naturalmente, il tempo che questo gioco ha trascorso in sviluppo non stabilisce quando sarà pubblicato, quindi i fan dovrebbero tenere le aspettative sotto controllo per ora.

Blizzard Entertainment ha detto in precedenza che lo studio ha più progetti in sviluppo in questo momento che mai, e sembra che potrebbero avere difficoltà a destreggiarsi tra tutti questi progetti, per lo più basati sul live-service, in una volta sola, tanto più alla luce delle recenti controversie e partenze.