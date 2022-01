Halo: la Serie TV si mostra in un nuovo trailer h

Una delle uscite sul piccolo schermo che aspettano i fan sfegatati di Master Chief è legata alla Serie TV legata ad Halo, mostrata precedentemente durante i The Game Awards 2021. Nel corso delle recenti ore, a sorpresa, è stata pubblicato un nuovo teaser trailer dedicato a questa Serie TV, all’interno del quale possiamo vedere qualche secondo della clip video.

Oltre a questo, è stato svelato che a partire da questa sera, intorno alle 23:00 italiane, verrà pubblicato il trailer ufficiale della Serie TV dedicata ad Halo. Intanto, ecco la descrizione della Serie TV:

Nel suo adattamento per Paramount+, Halo si svolgerà nell’universo che è nato nel 2001 con il lancio del primo gioco ‘Halo’ per Xbox. Drammaticando un epico conflitto del 26° secolo tra l’umanità e una minaccia aliena nota come Covenant, la serie intreccia storie personali con azione, avventura e una visione del futuro riccamente immaginata. La serie vede come protagonisti Pablo Schreiber (“American Gods”) nei panni del Master Chief, Spartan-117; Natascha McElhone (“Californication”) nei panni del Dr. Halsey, il geniale, conflittuale e imperscrutabile creatore dei super-anziani spartani e Jen Taylor (serie di giochi “Halo”, RWBY) nei panni di Cortana, l’IA più avanzata nella storia umana e potenzialmente la chiave per la sopravvivenza della razza umana.

Vi ricordiamo che la serie sarà disponibile unicamente su Paramount+ ed arriverà nel 2022.

Spartans, we’ll see you during halftime at the AFC Championship Game tomorrow on @CBS and @ParamountPlus. #HaloTheSeries pic.twitter.com/1FhcOcdgc1

— Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) January 29, 2022