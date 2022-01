Uncharted: uscito un nuovo poster del film

L’imminente adattamento cinematografico di Uncharted, con Tom Holland nei panni di Nathan Drake e Mark Wahlberg nei panni di Victor “Sully” Sullivan, uscirà ufficialmente nelle sale il 18 febbraio. Ciò include, ma non è limitato a, schermi IMAX. Come di solito accade, è stato rilasciato un nuovo poster per il film, in particolare per IMAX, che ripropone ancora una volta la grande acrobazia in aereo del film in cui Drake cade dal retro di un aereo con una serie di container. Di seguito, vi elenchiamo la descrizione del film:

“L’astuto Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor ‘Sully’ Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna accumulata da Ferdinando Magellan e persa 500 anni fa dalla Casata Moncada”, una descrizione ufficiale del si legge il film. “Quello che inizia come un lavoro di rapina per il duo diventa un giro del mondo, corsa a mani nude per raggiungere il premio davanti allo spietato Santiago Moncada (Antonio Banderas), che crede che lui e la sua famiglia siano i legittimi eredi. Se Nate e Sully possono decifrano gli indizi e risolvono uno dei misteri più antichi del mondo, troveranno un tesoro per 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello perduto da tempo di Nate… ma solo se potranno imparare a lavorare insieme”.

Come potete notare qua sopra, quindi, il film di Uncharted uscirà nelle sale il 18 febbraio dopo diversi ma necessari ritardi. Nel cast Tom Holland nei panni di Nathan Drake, Mark Wahlberg nei panni di Victor “Sully” Sullivan e Antonio Banderas nei panni di Santiago Moncada. Il film vedrà anche Sophia Ali (Grey’s Anatomy) nei panni di Chloe Frazer e Tati Gabrielle (The 100) nei panni di Braddock. Warner Bros ci assicura un film fenomenale, mentre vediamo il giovane attore alle prese con un tipo di film diverso da quelli in cui performava.