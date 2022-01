Adult Swim: annunciata una maratona a febbraio

Adult Swim è uno dei migliori programmi in televisione e ha grandi progetti per il 2022. Con le nuove serie in arrivo, le cose stanno migliorando per la filiale di Cartoon Network. E ora, sembra che il programma abbia dato una conferma pazzesca per gli utenti del programma: verrà mandata in onda una maratona speciale il prossimo mese per preparare i fan per San Valentino. L’aggiornamento è stato pubblicato quando Adult Swim ha condiviso l’ultimo calo del programma. È stato lì che i fan hanno appreso che domenica 13 febbraio darà il via al suo programma con una selezione delle serie preferite attualmente. Ma una volta che l’orologio segna la mezzanotte, San Valentino inizierà con una maratona di Smiling Friends. Secondo l’aggiornamento, Smiling Friends inizierà alle 12:00 EST con “Demond’s Big Day Out” prima di passare attraverso alcuni episodi extra. Un totale di otto diversi episodi andranno in onda in poche ripetizioni fino alle 4:00. A quel punto, il blocco si trasformerà in King of the Hill, quindi i fan possono prendersi una pausa durante le pause mattutine. Per coloro che non hanno familiarità con Smiling Friends, la serie è una delle ultime novità di Adult Swim. Lo spettacolo è stato creato da Zach Hadel e Michael Cusack nell’aprile 2020 prima che il suo primo episodio andasse in onda all’inizio di questo mese. All’epoca, Adult Swim ha rilasciato tutta la prima stagione in una volta e Smiling Friends è stato accolto con elogi universali. Lo spettacolo segue un gruppo di amici che gestiscono un ente di beneficenza incentrato sul far sorridere le persone nonostante le probabilità.