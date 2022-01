Halo: la serie debutterà il 24 marzo su Paramount+

Finalmente è arrivato l’annuncio che tutti aspettavamo: la serie di Halo arriverà il 24 marzo su Paramount+. Nonostante sia stata presentata ai Game Awards 2021, abbiamo dovuto aspettare qualche mese prima di avere questa conferma, e onestamente è una notizia che rende felice tutti quanti, siccome si parla di un tempo davvero dietro l’angolo. La rivelazione della data di uscita è in qualche modo stranamente incorporata in un teaser per il trailer completo in arrivo che uscirà oggi durante l’intervallo dell’AFC Championship Game tra i Cincinnati Bengals e i Kansas City Chiefs. La partita di calcio inizierà alle 15:00 ET. Sebbene il nuovo trailer impostato per oggi sia stato annunciato come il “trailer ufficiale”, in realtà non è il primo trailer dello spettacolo che è stato rilasciato. Il “primo trailer” di Halo su Paramount+ è uscito alla fine dell’anno scorso. L’aspettativa è che il nuovo trailer ufficiale offrirà molte più informazioni sulla storia reale, sulle persone e sugli eventi che si svolgeranno durante lo spettacolo Paramount+.

“Fondamentalmente, vogliamo usare la tradizione, la storia, il canone e i personaggi di Halo esistenti ovunque abbiano senso per una narrazione lineare, ma anche separare i due distintamente in modo da non invalidare il canone di base o fare cose innaturali per forzare un videogioco in prima persona in uno show televisivo corale”, ha affermato di recente il direttore creativo del franchise di Halo Frank O’Connor di Silver Timeline. “Il canone del gioco e la sua estesa tradizione in romanzi, fumetti e altri punti vendita sono fondamentali, originali e continueranno ininterrottamente finché creeremo giochi di Halo”.