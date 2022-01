Godzilla vs Kong è il film più piratato del 2021

Abbiamo una lista molto abbondante dei film più piratati del 2021, e al primo posto c’è Godzilla vs Kong. L’ultimo film rilasciato inerente al Monsterverse, infatti, è rimasto per molti mesi un’esclusiva di HBO Max, e visto che in molti volevano vederlo, e non tutti possono accedere ad una piattaforma streaming americana, la gente ha dovuto….improvvisare, per potersi gustare tale capolavoro. Se si prende in considerazione il botteghino per il 2021 e le dichiarazioni pubbliche di una società su quanti soldi credevano di aver perso a causa della pirateria, potrebbe sorprendere sapere che il film più piratato dell’anno scorso non era, per l’appunto, un titolo Marvel. Un rapporto della società tecnologica indipendente Akamai (tramite TheWrap) ha rivelato i film più scaricati illegalmente del 2021 con il mash-up di titani della Warner Bros. Godzilla vs. Kong che conquista il primo posto come re dei mostri e re dei film piratati (quasi ironico, se uno ci pensa). Nonostante queste metriche di pirateria, il film è stato comunque un successo travolgente, incassando oltre 460 milioni di dollari al botteghino mondiale. Secondo Akamai, cinque dei primi 10 film più piratati sono stati rilasciati dalla Warner Bros., tra cui Justice League di Zack Snyder (un’esclusiva HBO Max), il riavvio di Mortal Kombat, The Suicide Squad e Wonder Woman 1984 (tecnicamente una versione del 2020) . Tuttavia, nella lista è apparso solo un film dei Marvel Studios, la Vedova Nera della Marvel, con altri tre film Disney che sono entrati nella Top 10, Crudelia, Raya e l’ultimo drago e Jungle Cruise. L’unico altro studio con un titolo nell’elenco è stato la Universal Pictures con la F9 che si è classificata nella Top 5. Di seguito potete trovare l’elenco completo dei film più piratati del 2021:

Godzilla vs Kong.

Justice League di Zack Snyder.

Black Widow.

F9.

Mortal Kombat (2021).

The Suicide Squad.

Crudelia.

Wonder Woman 1984.

Raya e l’ultimo drago.

Jungle Cruise.