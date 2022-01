Abandoned: hackerato il canale di Blue Box, attenti alle truffe

Blue Box Game Studios, team di sviluppo dell’enigmatico Abandoned, ha annunciato di aver subito un attacco hacker sul proprio canale YouTube, avvertendo i giocatori di evitare di aprire le email inviate che invitano gli utenti a pre-ordinare l’esclusiva PlayStation 5. Di seguito il messaggio pubblicato su Twitter dallo studio di sviluppo.

Siamo ancora in attesa di capire quando sarà disponibile la tech demo di Abandoned promessa dagli sviluppatori e soprattutto, di scoprire quale sarà la data di pubblicazione del gioco.

Be aware: The BLUE BOX Game Studios YouTube channel was hacked. We have received emails from various people that they received emails to buy a ''Pre-order", please DO NOT open it and DO NOT transfer funds as it is not from us!

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) January 30, 2022