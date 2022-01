Leggende Pokemon Arceus è il quarto più grande lancio in UK

I giochi Pokemon sono sempre garantiti per vendere, ma con Leggende Pokemon: Arceus, lanciato da pochi giorni, le aspettative sono state elevate anche per gli standard. L’accoglienza della critica per il gioco di ruolo è stata più che positiva e sembra che stia andando bene anche sul fronte commerciale.

Christopher Dring di GamesIndustry, che pubblica regolarmente i dati di vendita dal Regno Unito forniti da Gfk, ha condiviso un suo post su Twitter di Pokemon Legends: Arceus. Il tweet afferma l’enorme successo del titolo fin dal giorno di uscita. Apparentemente è il quarto più grande lancio di Pokemon di tutti i tempi nel Regno Unito, dietro solo a Sole e Luna, Spada e Scudo, Rubino Omega e Zaffiro Alpha rispettivamente nelle prime tre posizioni.

È, inoltre, anche la versione Pokemon più venduta nel Regno Unito fino ad oggi in cui è stato lanciato un solo gioco alla volta, battendo un precedente miglior set di Pokemon Giallo del 2000. Il gioco ha venduto così bene durante il suo weekend di apertura, che Dring afferma di aver rappresentato quasi il 50% di tutte le vendite di videogiochi fisici nel Regno Unito la scorsa settimana. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon.

Nella regione di Hisui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una misteriosa benedizione. Alcuni di questi, conosciuti come Pokémon regali, sono particolarmente potenti, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione.

Leggende Pokemon: Arceus è disponibile per Nintendo Switch.

Massive launch for Pokemon Legend: Arceus in the UK. It is the FOURTH biggest Pokemon launch of all time, just ahead of Black & White and last year's Brilliant Diamond & Shining Pearl. Retail numbers only.

— Christopher Dring (@Chris_Dring) January 30, 2022