Final Fantasy VII: Kitase e Nomura condividono i messaggi per il 25° anniversario

A fine gennaio vi abbiamo comunicato che Square Enix aveva in programma una live per il 25° anniversario di Final Fantasy VII. L’annuncio è stato rivelato per la prima volta da Gamer, e successivamente tramite Siliconera. La trasmissione si terrà a partire dalle 2:00 PT (le 11:00 in Italia) del 31 gennaio. Lo streaming sarà guidato da diversi sviluppatori del team, incluso Tetsuya Nomura. La trasmissione si concentrerà principalmente sull’avanzamento dello sviluppo del gioco per cellulare The First Soldier.

Lo streaming sarà disponibile per la visione su YouTube e sulla piattaforma di streaming giapponese NicoNico. Il regista di Final Fantasy VII e il produttore del progetto di Final Fantasy VII Remake Yoshinori Kitase, e il character designer di Final Fantasy VII e il direttore creativo del progetto di Final Fantasy VII Remake, Tetsuya Nomura, hanno condiviso messaggi per celebrare il 25° anniversario del franchise. Di seguito una panoramica dell’ultimo capitolo della serie e gioco mobile The First Soldier:

Combatti per unirti ai ranghi dell’unità SOLDIER d’élite di Shinra in questo sparatutto battle royale infuso di elementi RPG della serie Final Fantasy. Scegli uno stile di combattimento, come Guerriero o Stregone, ed elimina i tuoi rivali con ogni mezzo necessario, sii è pistola, spada o magia. Sconfiggi i mostri per guadagnare punti esperienza e Gil, invoca le evocazioni preferite dai fan come Ifrit e cattura un Chocobo per sfrecciare e planare sul campo di battaglia. Combatti usando una combinazione di mischia, magia e armi da fuoco Usa tutte le opzioni a tua disposizione per sopraffare i tuoi nemici in combattimenti strategici. Combattete i mostri sul campo di battaglia per guadagnare punti esperienza, potenziare le tue abilità e aumentare i tuoi HP massimi.



The First Soldier è disponibile su dispositivi Android tramite Google Play e iOS tramite App Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.