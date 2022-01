Dreamland: nuovo gioco in sviluppo

Quantic Dream ha annunciato che in sviluppo su un nuovo gioco non trapelato in precedenza, ovvero Dreamland, un gioco fantasy medievale.

Mentre si sa che Star Wars Eclipse sia stato annunciato a dicembre e, sebbene le notizie abbiano affermato che il gioco è ancora abbastanza lontano dal lancio, è probabile che lo studio abbia anche altri assi nella manica. Voci recenti hanno affermato che gli sviluppatori stiano lavorando a un titolo fantasy oscuro interattivo basato sulla narrativa e sulla demo tecnologica per PS4 del 2013, ovvero, The Dark Sorcerer, su cui ora potremmo avere maggiori dettagli.

L’account Twitter AccountNGT è stato di recente attivo con le perdite di Quantic Dream, e ha recentemente condiviso nuovi potenziali dettagli su questo progetto non annunciato. Apparentemente si chiama Dreamland, o almeno questo è il suo nome in codice, e sarà un gioco basato sull’umorismo, anche se nessuno può indovinare cosa significhi esattamente. Simile ai precedenti giochi della casa sviluppatrice, avrà una storia interattiva non lineare, che apparentemente è stata scritta dall’autore di videogiochi David Cage.

La fuga di notizie continua affermando che il gioco è più avanti nello sviluppo rispetto al prossimo Star Wars Eclipse, con il team principale dello studio parigino di Quantic Dream che ci lavora dal 2018 o 2019. Si pensa che il gioco in sviluppo possa essere gioco cross-gen, anche se le informazioni trovati dai leaker affermino che questo potrebbe cambiare a causa della nuova strategia di Quantic Dream.

Per quanto riguarda quando questo gioco sarà annunciato, resta da vedere. Se è più avanti di Star Wars Eclipse in fase di sviluppo, si presume che sia anche relativamente più vicino al lancio, quindi si spera che un annuncio non sia lontano.