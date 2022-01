God of War: disponibile una nuova patch per PC

Jetpack Interactive e Santa Monica Studio hanno rilasciato la patch più recente per God of War del 2018 su PC. La patch v1.0.4 aggiunge un dispositivo di scorrimento per l’affilatura deDLSS insieme alla registrazione aggiuntiva dei rapporti sugli arresti anomali. Quest’ultimo dovrebbe aiutare ad identificare le cause principali degli arresti anomali intermittenti, inoltre, questa patch riguarda principalmente le correzioni di bug.

Coloro che hanno riscontrato problemi con Atreus che non rispondeva ai comandi in alcuni casi, ora è stato ripristinato correttamente quando si riavvia una partita da un checkpoint o da un gioco salvato. La patch disponibile su Steam mostra che sono stati risolti anche i problemi che causavano arresti anomali del driver grafico, un rilevamento errato della VRAM su Intel XE, ed anche una perdita della funzionalità del controller all’apertura dell’inventario durante il viaggio tra i regni.

Il titolo è stato recentemente rilasciato per PC dopo il lancio iniziale per PS4. Finora, il gioco su PC ha funzionato bene, superando le classifiche di vendita di Steam nella prima settimana. Sony Santa Monica sta attualmente lavorando a God of War: Ragnarok che uscirà quest’anno per PS4 e PS5, anche se si dice che Jetpack Interactive stia lavorando ad un suo adattamento per PC.