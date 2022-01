Blizzard: nuovi annunci in arrivo?

Blizzard Entertainment ha annunciato di avere un nuovo gioco di sopravvivenza tripla A in sviluppo per console e PC. (per approfondire)

Tuttavia, sembra che lo studio abbia qualcos’altro che bolla in pentola.

Sul podcast di Xbox Two, Rand al Thor 19 ha parlato con Jez Corden di Windows Central, che in precedenza aveva parlato del fatto che Blizzard avesse diversi giochi non annunciati in fase di sviluppo.

Quando gli è stato chiesto se il nuovo gioco di sopravvivenza era uno di questi lui ha risposto dicendo:

“No, non lo era. Mi aspettavo che annunciassero un gioco diverso la scorsa settimana. Non sapevo di questo, ne sapevo un altro, di cui non parlerò perché non voglio mettere nessuno nei guai. Mi è stato detto che la tabella di marcia di Blizzard è molto serrata”

Sebbene inizialmente scettico sul fatto che il nuovo capo Mike Ybarra abbia un impatto, Corden ha sentito dai suoi contatti in Blizzard che c’è “un senso di ottimismo” che “non c’era da anni”.

Resta da vedere come andranno a finire le cose, soprattutto dopo l’acquisizione di Activision-Blizzard da parte di Microsoft e le preoccupazioni per il consolidamento.

Tra i suoi vari nuovi progetti, Blizzard sta ancora lavorando su Overwatch 2 e Diablo 4 che hanno subito ritardi. La stagione 2022 di Overwatch League, che inizierà nell’aprile 2022, si giocherà su una prima build di Overwatch 2. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale del nuovo survival (qui) ci si può candidare per lavorare al progetto.