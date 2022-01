Leggende Pokemon Arceus conquista la vetta della classifica UK

Leggende Pokemon Arceus è arrivato su Nintendo Switch solo il 28 gennaio ma è già stato definitivo il quarto lancio più grande in UK.Il nuovo capitolo della serie porta diverse novità nel gameplay e si occupa soprattutto della lore di Hisui, che verrà conosciuta come Sinnoh e dei suoi Pokemon leggendari tra cui Arceus.

Il gioco è arrivato primo nella classifica UK delle vendite fisiche, seguito da Mario Kart 8 Deluxe al secondo posto e FIFA 22 al terzo. Al quinto posto troviamo Uncharted: Legacy Of Thieves Collection, al sesto The Legend of Zelda: Breath of The Wild e Call of Duty: Vanguard è solo ottavo. Qui sotto trovate i top ten della classifica UK. Di seguito una panoramica di Leggende Pokemon Arceus tramite il sito ufficiale:

La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. La regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene. Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon.

Nella regione di Hisui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una misteriosa benedizione. Alcuni di questi, conosciuti come Pokémon regali, sono particolarmente potenti, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione. Gli incontri con questi Pokémon saranno fondamentali durante il tuo viaggio.

Leggende Pokemon: Arceus è disponibile per Nintendo Switch. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.