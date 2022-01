Wild Rift: termina il supporto su alcuni dispositivi Apple

Wild Rift è pronto a eliminare il supporto di specifici dispositivi Apple a partire dal rilascio della Patch 3.1.

Una cattiva notizia davvero per i giocatori che possiedono questi dispositivi in quanto non avranno più la possibilità di godersi il gioco.

Elenco dei dispositivi Apple che non sono più supportati da Wild Rift

iPad Mini 2

iPad Mini 3

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air (1a generazione)

Durante lo sviluppo bisogna tener conto di tutti i dispositivi per prevenire problemi di compatibilità e scarse prestazioni di gioco. Poiché i dispositivi Apple sopra menzionati sono stati rilasciati molto tempo fa, gli sviluppatori devono sottoporsi a un notevole lavoro extra per far funzionare il gioco.

Date un’occhiata alla pagina dell’annuncio ufficiale.

Il team di sviluppo ha annunciato la cosa in anticipo poiché il supporto termina con il rilascio della prossima patch.

I giocatori che utilizzano questo dispositivo hanno tutto il tempo per passare a un nuovo dispositivo.

Ecco la pagina ufficiale per il rilascio delle patch che dice che la patch in arrivo, 3.1 è prevista per il 24 marzo.

