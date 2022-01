State of Play: mercoledì 2 febbraio evento basato su Gran Turismo 7

Tramite l a pagina ufficiale Twitter di PlayStation è stato annunciato un evento State of Play per mercoledì 2 febbraio alle 14:00 dove sarà mostrato anche un trailer del racing game Gran Turismo 7. Molti sperano ancora di vedere durante lo State of Play di febbraio un trailer per Hogwarts Legacy.

Il gioco della Warner Bros. dovrebbe uscire a settembre 2022 e alcuni leak dichiarano che un trailer di annuncio arriverà a febbraio o a marzo. Per quanto riguarda invece Gran Turismo 7, il gioco ha ricevuto molti trailer in questi mesi che hanno mostrato i diversi veicoli presenti nel titolo e le loro caratteristiche. Sono state rivelate anche le dimensioni del gioco per le console PlayStation. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Gran Turismo 7 riunisce tutte le funzionalità migliori del simulatore di guida realistico. Piloti competitivi e occasionali, collezionisti, amanti della messa a punto, progettisti di livree e fotografi: tutti troveranno la loro traiettoria grazie alle fantastiche modalità di gioco offerte, incluse le popolari modalità campagna, Arcade e Accademia di guida.

Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquista, metti a punto e gareggia nel corso dell’appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport. Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne super car con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.

Gran Turismo 7 uscirà per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 4 marzo 2022. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.