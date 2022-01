Cyberpunk 2077: trovata immagine nei server PS

Possibile copertina di Cyberpunk 2077 per PS5 trovata sui server PlayStation, potrebbero arrivare novità.

Sebbene il lancio sia previsto nel primo trimestre del 2022, non abbiamo ancora sentito nulla di ufficiale sulla versione PlayStation 5 di Cyberpunk 2077.

L’affidabile account PlayStation Game Size (su twitter) ha però individuato una nuova copertina di Cyberpunk 2077 sui server PlayStation, il che suggerisce che le cose siano in movimento dietro le quinte.

In effetti, se CD Projekt Red ha ancora in programma di rilasciare l’edizione current-gen di Cyberpunk entro i prossimi mesi, allora è plausibile un annuncio in tempi relativamente brevi.

Recenti rumor indicano che lo sviluppatore polacco ha messo tutto il suo impegno nel revival di 2077, nella speranza di risanare la sua reputazione (per approfondire) : ci sono state notizie di revisioni del gameplay e modifiche significative a varie meccaniche dell’Open World.