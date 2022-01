Leggende Pokémon Arceus: possibile DLC in arrivo

Un noto leaker annuncia che il gioco di Game Freak, Leggende Pokémon Arceus, riceverà presto contenuti aggiuntivi.

Il nuovo titolo è ora disponibile e sembra che sia stato in grado di fare, con successo, ciò che tanti fan di Pokémon speravano; il suo nuovo stile di gioco ha attratto anche coloro che sono rimasti delusi dall’immobilità della serie principale.

Sembra che potrebbero esserci anche ulteriori contenuti in arrivo.

Come riportato da Nintendosmash (qui), il noto leaker di Pokemon Riddler Khu (twitter), ha recentemente accennato tramite dei tweet, che qualcosa potrebbe arrivare presto per i fan della serie.

Sulla base di queste informazioni, sembra che un nuovo DLC potrebbe arrivare ad Aprile.

Per ora non c’è nulla di certo, ovviamente, ma considerando il fatto che Game Freak ha supportato Pokémon Spada e Scudo anche con due espansioni post-lancio, non sorprenderebbe vederli fare qualcosa di simile anche con il nuovo titolo.

Ovviamente, se arriverà davvero ad Aprile, come sembra suggerire la fuga di notizie, sarà interessante vedere quando e come verrà annunciato.

Le voci suggeriscono che una presentazione del Nintendo Direct (altre informazioni) potrebbe arrivare a Febbraio, e che in quella occasione si parlerà del DLC.

Per il momento, Leggende Pokémon Arceus è disponibile su Nintendo Switch (per approfondire).