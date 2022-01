Phantom Breaker Omnia: il nuovo trailer introduce Ren

Rocket Panda Games e Mages hanno intensificando i loro sforzi promozionali per il loro prossimo picchiaduro, Phantom Breaker Omnia. Il nuovo trailer presenta il personaggio Ren, doppiato da Alejandro Saab in inglese mentre Kenichi Suzumura è la voce giapponese.

Un giovane di 18 anni con un grande cuore e circostanze difficili. Impugna un guanto intriso di fuoco e fulmini chiamato “Kotaro. Cresciuto in povertà e abbandono a causa delle difficoltà della sua famiglia, si è preso cura diligentemente della sua sorellina, Ryo, mentre i loro genitori lavoravano per pagare la cura della sua malattia. Un po’ un fratello maggiore iperprotettivo che è disposto a fare qualsiasi cosa per curare il suo amato fratello. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina Steam:

Un uomo misterioso, noto solo come Phantom, è comparso a Tokyo, capitale del Giappone, e ha manipolato adolescenti vulnerabili per farli combattere tra loro, donando loro armi mistiche di grande potenza note come Fu-mension Artifact. In cambio, ha promesso di esaudire i loro desideri, se sopravvivono. All’insaputa dei combattenti, i feroci scontri tra i Fu-mension Artifact hanno provocato distorsioni nello spazio-tempo, che hanno compromesso i confini tra gli universi paralleli. Alla fine, il crollo di questi universi spezzerebbe il sigillo che tiene prigioniero Phantom, liberando i suoi poteri distruttivi.

Caratteristiche

Un roster di 20 personaggi – include tutti i personaggi di Phantom Breaker: Extra come Kurisu Makise di Steins;Gate oltre a due nuovi arrivi esclusivi per Phantom Breaker: Omnia.

include tutti i personaggi di Phantom Breaker: Extra come Kurisu Makise di Steins;Gate oltre a due nuovi arrivi esclusivi per Phantom Breaker: Omnia. Scegli tra 3 diversi stili di combattimento: Quick, Hard e Omnia – i tre diversi stili nel gioco possono cambiare drasticamente la velocità, la potenza e le meccaniche dei personaggi.

Phantom Breaker: Omnia sarà disponibile il 15 marzo per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.