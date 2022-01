Final Fantasy VII: svelato il logo del 25esimo anniversario

Il 31 gennaio 1997 usciva, in Giappone, Final Fantasy VII, pietra miliare del genere, specie per l’impatto sul mercato occidentale. Stamattina vi avevamo mostrato il messaggio di Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura, persone chiave per lo sviluppo della serie, che festeggiava i 25 anni del settimo capitolo. Poco fa Square Enix ha mostrato anche il logo dell’anniversario: riprendendo concettualmente l’artwork che festeggiava i 10 anni, in questo nuovo logo si vedono Cloud, Zack e Sephiroth avvolti dalle ali di quest’ultimo.

Qui sotto potete vedere il logo, in due versioni: uno con l’immagine laterale, e una con l’immagine al centro, e la scritta abbreviata.