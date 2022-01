Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili: disponibile il set “I Grandiosi Creatori”

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’uscita del set I Grandiosi Creatori per Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili.

I Grandiosi Creatori, primo booster set del 2022, introduce 3 nuovi temi, 15 nuove carte Rare da collezione e presenta in anteprima mondiale una nuova carta Magia Inzektor selezionata dalla community di Yu-Gi-Oh! durante il progetto Create-A-Card 2020.

Inzektor è stato scelto dai fan attraverso una serie di sondaggi a eliminazione singola, emergendo vincitore tra i 16 temi presenti. I fan sono stati incaricati di scegliere quale tema avrebbe dovuto ricevere una nuova carta in anteprima mondiale, così come quale tipo di carta avrebbe dovuto essere e in quale modo avrebbe dovuto essere pubblicata. La scelta è ricaduta su una Carta Magia Inzektor da includere in un booster set da 60 carte e I Grandiosi Creatori è proprio il palcoscenico ideale per questo debutto.

Il booster set I Grandiosi Creatori contiene 60 carte: 10 Ultra Rare, 15 Super Rare e 35 Rare. 15 carte del set sono inoltre disponibili in edizione Rara da Collezione. Ogni bustina contiene 7 carte: 1 Foil e 6 Rare. Se volete sapere ulteriori dettagli, potete visitare il sito ufficiale.