Tales of Arise: nuova intro animata da ufotable

Come annunciato qualche giorno fa dal producer Yusuke Tomizawa, è stata pubblicata una nuova intro animata di Tales of Arise, JRPG di Bandai Namco uscito lo scorso anno. Il filmato, animato sempre da ufotable (che aveva fatto anche l’intro orignale), dura poco più di due minuti e mira a far scoprire (o riscoprire) gli eventi della storia, con i vari personaggi del gioco.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Tales of Arise è disponible su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S (qui la nostra recensione).