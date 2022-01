Elden Ring userà l’Easy Anti-Cheat

Molto è stato rivelato su Elden Ring di FromSoftware, dalla durata del percorso principale alle nuove aree recentemente rivelate come Castle Mourne e Liurnia of the Lakes. I dettagli sul multiplayer sono stati piuttosto scarsi, a parte ciò che ha rivelato il test della rete chiusa. Per esempio, cosa sta facendo lo sviluppatore per prevenire gli imbrogli?

Nell’EULA di Steam del gioco (scoperto dall’utente Reddit hzy980512), viene rivelato che Elden Ring userà Easy Anti-Cheat (EAC) su PC. Al caricamento del gioco, il client EAC si avvia e controlla anche i binari e la memoria hardware. Si nota che, “Accettando questo accordo, o altrimenti utilizzando questo gioco, si dà il consenso che EAC possa raccogliere, memorizzare, condividere e pubblicare i dati dei Cheat per lo scopo.

I dati sui trucchi saranno utilizzati esclusivamente per lo scopo, incluso ma non limitato all’identificazione e al bando dei giocatori che stanno imbrogliando nel gioco, analizzando il comportamento e i codici di imbroglio, così come la condivisione dei dati sui trucchi con gli affiliati di EAC.



Il tempo ci dirà come questo influenzerà il gioco offline, ma dovrebbe aiutare a ridurre gli imbroglioni in multiplayer, anche se non li fermerà completamente. Elden Ring uscirà il 25 febbraio per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.