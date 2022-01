Die After Sunset: in arrivo l’Early Access

Quest’oggi Pqube e lo sviluppatore Playstark sono lieti di lanciare Die After Sunset nel programma Early Access di Steam!

Il titolo è è uno sparatutto rogue-lite in terza persona con una meccanica che si basa su luce e oscurità. Bisogna combattere per la Terra e viaggiare nel tempo mentre si sconfiggono orde di nemici e si completano missioni casuali per creare le migliori costruzioni possibili.

Tra una run e l’altra si sbloccano nuove statistiche, oggetti, attrezzature e anche nuovi personaggi giocabili per scacciare gli invasori di Murko.

Anche se adorabili e goffi alla luce, i Murkor si trasformano in potenti bestie quando sono nell’ombra. Quando il sole tramonta in ogni livello, scegliete come combattere il nemico e usate la luce a vostro vantaggio per tenere sotto controllo quei fastidiosi Murkor! Attraverserete quel baratro inghiottito dall’ombra?

Il nostro rilascio anticipato è solo l’inizio di un sacco di cose a venire. Nei prossimi tre mesi aggiungeremo nuovi livelli, personaggi, oggetti, missioni e modificheremo costantemente Die After Sunset con l’aiuto del feedback della comunità.

Queste le parole del team di sviluppo in merito al rilascio.

Il titolo sarà in early access dall 11 Febbraio sulla piattaforma Steam.