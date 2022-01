Tiny Tina’s Wonderland: ecco il nuovo trailer

Gearbox Software ha pubblicato un nuovo trailer per Tiny Tina’s Wonderlands, che copre le ultime due delle sei classi disponibili al lancio. Queste sono il Graveborn, che scatena la magia nera, e lo Spore Warden che usa la natura per sconfiggere i nemici. Le abilità del Graveborn includono Reaper of Bones, che concede un bonus di lifesteal e danni magici al costo della perdita di salute.

Dire Sacrifice utilizza il 20% della propria salute attuale per danneggiare tutti i nemici vicini con la magia nera. La classe guadagna anche un Demilich che è noto per essere maledetto. Lo Spore Warden è un mix di incantesimi della natura e tattiche Ranger (insieme al proprio animale domestico). Barrage of Arrows permette di tirare sette frecce in una volta, mentre Blizzard scatena tre cicloni ghiacciati che cercheranno i nemici.

Tiny Tina’s Wonderlands uscirà il 25 marzo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.