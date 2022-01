Gwent: il gioco riceverà un’esperienza single Player

Arriva una sorpresa mozzafiato da parte di CD Projekt Red: una nuova versione del gioco di carte Gwent del franchise di The Witcher arriverà nel 2022, e il gioco è stato annunciato proprio oggi. Il nome in codice è Project Golden Nekker, e il titolo è un gioco stand alone per giocatore singolo che è attualmente sviluppato dal team Gwent di CD Projekt Red. Se non siete familiari con il gioco di carte, Gwent è stato introdotto per la prima volta nella sua forma attuale come un popolare minigioco in The Witcher III: Wild Hunt di CD Projekt Red, prima di essere trasformato in un proprio videogioco multiplayer autonomo nel 2018. Sebbene siano state create diverse modalità molto simili ad una campagna single player, nessuna di esse si avvicina neanche lontanamente alla direzione di Golden Nekker, e anche gli sviluppatori stessi hanno detto che:

“Non è un altro Witcher Tales ma qualcosa di diverso. Il nostro obiettivo è fornire un accattivante single player per i giocatori che lo preferiscono al multiplayer competitivo Gwent”. Come notato sopra, Project Golden Nekker dovrebbe essere rilasciato ad un certo punto nel 2022. È impostato per essere un videogioco stand alone per giocatore singolo, ma i dettagli al di là di questo sono limitati a questo punto.