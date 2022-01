League of Legends: Renata arriverà presto

Se avete visto i recenti leak di League of Legends, allora saprete bene che il prossimo campione, Renata Glasc, arriverà molto presto nella Landa degli Evocatori, eppure la domanda sorge spontanea: quando avremo effettivamente la possibilità di vederla in azione dal vivo? Stando alle analisi recenti sulla patch 12.3, che arriverà il 2 febbraio, Renata verrà inserita molto probabilmente nel PBE della 12.4, e quindi sarà testata nel server secondario di Riot Games per vedere se i suoi numeri combaciano. Questa è una pratica che la compagnia e il gioco adottano sin dalla creazione del moba, siccome è necessario valutare la forza di un campione con largo anticipo per capire con quali numeri e valori rilasciarlo nei server principali senza evitare disastri (cosa che Riot ha imparato a proprie spese nel corso degli anni). Stando ai leak, Renata sarà il nuovo support enchanter con un tema abbastanza cupo e oscuro: infatti, si tratta molto probabilmente di un barone chimico, nonché i leader della malavita di Zaun, e la donna si occuperebbe di distribuire profumi. Una scelta davvero singolare, finché non si da un’occhiata alla storia della baronessa:

“Abbiamo iniziato con un sogno: rendere la chimica accessibile, bella e accessibile a tutti. Con origini a Zaun, ci impegniamo a migliorare la vita e a guadagnare la fiducia della nostra comunità. Abbiamo donato centinaia di respiratori alle vittime del dannoso incendio chimico dell’anno scorso. Ora stiamo estendendo la nostra portata, a cominciare dalla Città del progresso. Glasc Industries collabora con menti brillanti per produrre design di altissimo livello e il nostro programma di apprendistato promuove nuove ispirazioni. Il nostro obiettivo è diventare il produttore più rivoluzionario e di grande impatto al mondo.”

Insomma, si tratta di una vera e propria business woman, ma come impatterà la Landa degli Evocatori di League of Legends? Lo scopriremo molto presto, quindi ci toccherà aspettare.