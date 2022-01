Valorant: nuovo trailer per le skin delle armi Tigris

Anche Valorant festeggia il calendario lunare cinese a modo suo, sapete? Visto che quest’anno l’animale festeggiato è la tigre, i ragazzi di Riot Games hanno pensato di premiare i propri giocatori con una nuova linea di skin per armi chiamate Tigris, e il trailer è stato mostrato su tutti i social media del gioco, in particolare anche su youtube, dove si ha una migliore occhiata alle armi stilose e favolose da guardare. Le nuove skin Tigris aggiungono una combinazione di colori nero e rosso con accenti dorati alle armi, che brillano a più non posso nel trailer. La nuova skin da mischia è significativamente più grande del coltello base ed è perfetta per i giocatori che cercano un’arma da mischia più evidente. Il nuovo pass non è stato rivelato, ma i giocatori possono aspettarsi un’esperienza simile ai precedenti pass gratuiti come il Pass Arcane RiotX e il pass VALORANT YR1. Questo è un altro modo divertente per sbloccare oggetti cosmetici senza spendere soldi. Anche il prezzo del nuovo pacchetto non è stato rivelato, ma sarà probabilmente disponibile il 2 febbraio quando le skin del protocollo scadranno nel negozio in-game. Purtroppo, i fan e giocatori di Valorant sanno quanto possa essere “grande” il prezzo dei pacchetti, ma ciò non vi deve scoraggiare dal pensare che magari possano essere del giusto prezzo per voi. Uno degli esempi più lampanti sono le skin Protocol, le quali sono state un successo per grand parte della community, quindi la speranza è decisamente alta in questo caso. I fan si chiedono, inoltre, chi sarà il prossimo agente ad unirsi allo scontro dopo Neon, ma forse ci toccherà attendere un po’ di tempo prima di avere qualche conferma.