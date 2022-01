Daomei Village festeggia il Capodanno Cinese

Gameparic Games Incubator sono lieti di annunciare nuovi contenuti per il loro nuovo progetto, Daomei Village. Il team vi invita a vivere la magia del Capodanno Cinese nel loro villaggio, unico e magico. Quest’oggisono lieti di annunciare nuovi contenuti per il loro nuovo progetto,. Il team vi invita a vivere la magia del Capodanno Cinese nel loro villaggio, unico e magico.

Il titolo per chi non lo conoscesse è un simulatore di vita campestre con una trama diversa dal solito. Per ordine dell’imperatore, siete stati mandato al Daomei Village con il compito di riportarlo al suo splendore. Ricordate che nulla sfuggirà all’attenzione dell’esattore delle tasse che esigerà i tributi destinati all’imperatore.