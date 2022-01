Apex Legends: la nuova stagione si mostra in un gameplay trailer

Respawn Entertainment si sta preparando per Apex Legends: stagione 12, soprannominato Ribellione dopo che Mad Maggie si unisce agli Apex Games. Oltre a combattere in una versione sabotata dell’Olimpo, i giocatori possono anche partecipare alla nuova modalità 9v9 a tempo limitato Control.

Control vede due squadre combattere per occupare tre punti chiave sulla mappa (un po’ come Hardpoint in Call of Duty). Controlla i punti, accumula punti e combatti i tuoi avversari nel frattempo. La modalità offre respawn per i giocatori uccisi per tornare rapidamente in azione. Per quanto riguarda Mad Maggie, le sue abilità sono brevemente mostrate, da un dispositivo che spara attraverso la copertura con le fiamme con una bomba rimbalzante che scatena bombe a grappolo più piccole.

Anche l’Olimpo è cambiato, con diversi edifici teletrasportati in luoghi diversi, riorganizzando la struttura della mappa. Insieme a tutto questo c’è un nuovo Battle Pass, la celebrazione dei tre anni dello sparatutto (che conferisce ricompense gratuite) e il 3rd Anniversary Collection Event che offre diverse nuove skin. La Stagione 12: Ribellione inizia l’8 febbraio.