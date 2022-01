In My Shadow approda su PlayStation !

Quest’oggi ci sono novità da parte di Playbae e Alcon Interactive Group. Il loro titolo In My Shadow è pronto ad approdare su PlayStation. Il titolo vi porterà in un viaggio tra le emozione attraverso lo stato mentale della sua protagonista, Bella. Aiutate la giovane a lasciarsi il passato alle spalle.

La giovane donna anni prima aveva litigato con la famiglia e ora si ritrova a faticare a rispondere al messaggio di suo padre. I suoi ricordi d’infanzia tornano in vita come ombre sulla parete di casa sua.

Il gioco dispone di 4 stanze con un totale di 50 puzzle da risolvere. Ogni stanza vi offrirà uno sguardo diverso nei suoi ricordi, esplorando il cambiamento delle relazioni nella sua famiglia. Le ombre all’interno di ogni livello devono essere manipolate tramite oggetti per progredire.



Il titolo è più di un puzzle platform abilmente progettato; è una storia che scalda il cuore, portandovi nella mente di una giovane donna in cerca di risposte alle domande del suo passato. I suoi ricordi d’infanzia prendono vita come ombre sul muro di casa sua, e saranno prorprio quelle ombre a risolvere gli enigmi unici e ad aiutare la giovane in questo viaggio. Riuscirà a lasciarsi alle spalle il suo passato?

Il gameplay ruota attorno a una meccanica di base unica, le ombre. È possibile utilizzare le ombre a vostro piacimento. Ci può essere più di una soluzione a un puzzle. Il gioco vi sfiderà costantemente con meccaniche multidimensionali che vi costringono a inventare nuovi modi per usare le ombre.

Il titolo sarà disponibile l’ 11 Febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5, il titolo è già disponibile su PC sulla piattaforma Steam .