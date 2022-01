Bungie acquisita da Sony per 3.6 miliardi di dollari

Con una mossa decisamente inaspettata, Sony muove i suoi pezzi sulla scacchiera delle acquisizioni accaparrandosi nientemeno che Bungie Studios, a cui dobbiamo i primi Halo e Destiny.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world.

We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment.

Our journey begins today.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD

