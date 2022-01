Risk of Rain 2: presentato il nuovo sopravvissuto

Risk of Rain 2 non si faceva sentire da un po’ di tempo, non trovate? Ma non temete, il motivo del loro silenzio è giustificato, poiché oggi hanno rilasciato una valanga di aggiornamenti riguardanti la nuova espansione del gioco: Survivors of the Void. Per chi non fosse al corrente, da ora in poi i ragazzi di Hopoo Games rilasceranno grandi espansioni a prezzi separati, quindi non saranno aggiornamenti gratuiti. Ci hanno dato una data di uscita ufficiale, e sappiamo che il primo marzo del 2022 potrete scaricare l’aggiornamento su Steam, mentre per console dovrete attendere con pazienza. Il prezzo sarà di 15 euro, ma ci sarà uno sconto speciale per chi acquisterà il DLC i primi giorni di rilascio, fino a 9,75 euro, ed è un’offerta davvero notevole. Ma non è tutto, visto che hanno anche presentato uno dei nuovi sopravvissuti, ed è nientemeno che la Railgunner (a.k.a, il cecchino del primo). Si tratta di una cecchina nata, in grado di sbarazzarsi facilmente di bersagli pesanti e massicci grazie alla sua arma primaria, in grado di rivelare i punti deboli dei nemici e colpirli per danni colossali. Il suo kit si basa principalmente sul one shot, quindi la sua debolezza sarà la mobilità e il multitarget. In seguito alla presentazione del sopravvissuto, ci assicurano che in futuro ne inseriranno anche un altro, ma non sanno di preciso quando rilasciarlo, quindi toccherà aspettare. Insomma, sono un sacco di informazioni da digerire, ma siamo contenti di vedere che Risk of Rain 2 cerca di essere sempre più variegato nei suoi update, e questo sembra sicuramente uno dei più grossi mai visti prima. Nel video, potete anche vedere una preview del gameplay della Railgunner nelle nuove mappe introdotte in Survivors of the Void, con tanto di nemici ed equipaggiamenti nuovi di zecca. L’azione in 3D ritorna il primo marzo, quindi non perdetevi questo aggiornamento da favola.