FIFA 22: La prima eSerie A Tim Fan Cup

Dedicata a tutti i tifosi della eSerie A TIM Sony Interactive Entertainment Italia e Lega Serie A presentano ufficialmente l’eSerie A TIM Fan Cup, il torneo a premi che vedrà tutti i player, senza distinzione di livello o esperienza, sfidarsi su FIFA 22.

La competizione virtuale si dividerà in due gare divise per piattaforma, in modo da permettere a tutti i giocatori di sfidarsi sia su PlayStation4 (PS4) che su PlayStation5 (PS5). Per partecipare sarà sufficiente iscriversi dalla piattaforma ESL Play oppure tramite l’apposita sezione del sito Playstation.

Il torneo su PS4 inizierà domani, 1° febbraio 2022 con la Cup 1 e proseguirà nelle settimane successive, l’inizio della Cup 2 è previsto per l’8 febbraio. Inoltre la Fan Cup prevede altre quattro date, per un totale di 6 competizioni: il terzo appuntamento si terrà il 26 febbraio, la Cup 4 il 1° marzo, la Cup 5 il 15 marzo e infine la Cup 6 è programmata per il 19 marzo. Per i primi 3 classificati delle Cup 1, 2, 3 e 4 insieme ai primi due delle Cup 5 e 6 la finale è prevista per il 26 marzo e vedrà fronteggiarsi un totale di 16 finalisti.

L’eSerie A Tim Fan Cup sulla nuova generazione di console Playstation (PS5), invece, prevede 4 Cup totali per via del minore numero di richieste, queste si terranno ogni settimana a partire da febbraio con le seguenti date: Cup 1 il 2 febbraio, Cup 2 il 27 febbraio, Cup 3 il 2 marzo e, infine, Cup 4 il 20 marzo. Come per la competizione sulla vecchia generazione di console la finale del torneo vedrà i 16 finalisti, composti dai migliori 4 giocatori di ogni Cup, scontrarsi il 26 marzo a colpi di gol per raggiungere l’ambito primo posto.

I vincitori di ogni torneo avranno la possibilità di vincere molti premi, in particolare:

il primo classificato di ogni torneo potrà vivere l’esperienza della finale dal vivo della eSerie A TIM che comprende: trasferimento A/R più soggiorno e accesso all’evento “eSerie A TIM Final Eight”.

Il secondo classificato di ciascuna finale si aggiudicherà un abbonamento PS Plus da 12 mesi.

Il terzo classificato di ciascuna finale si aggiudicherà un abbonamento PS Plus da 3 mesi.

Il quarto classificato di ciascuna finale si aggiudicherà un abbonamento PS Plus da 1 mese.

Il regolamento completo del torneo è disponibile sul sito ESL Gaming.