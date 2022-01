Il nuovo partner di G2 Esports per il 2022

La divisione gaming di Kingston Technology Company, leader mondiale nei prodotti di memoria, ha annunciato il 27 Gennaio la propria partnership con G2 Esports, uno dei principali brand mondiali di entertainment e di esports, diventando il loro fornitore ufficiale di memoria e storage per il gaming.

Kingston ha sempre dato grande importanza al gaming e al settore dell’esport, sostenendo e sponsorizzando molte squadre e, anche se questo è l’inizio di una partnership tra Kingston FURY e G2 Esports, non è la prima volta che il produttore di memorie lavora con Carlos “Ocelote” Rodríguez, fondatore di G2 Esports. L’ex giocatore professionista per gli SK Gaming, conosce infatti molto bene le possibilità di Kingston può dare ad una squadra, tramite le proprie periferiche top di gamma e non solo.

“Collaboro con Kingston da molto tempo, sia nelle vesti di partner che come utente dell’offerta hardware. Ho utilizzato le loro soluzioni per anni, sia per giocare che lavorare”

“Amo il brand, le persone che ci lavorano e l’atteggiamento innovativo che sembrano avere con tutto ciò che toccano con le loro mani”. Carlos “Ocelote” Rodriguez, fondatore e CEO di G2 Esports.

Kingston si unisce al gruppo di partner di G2, in continua espansione. Entrambi i brand offriranno a breve contenuti dedicati e creativi per i propri fan.