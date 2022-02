Capcom sarà la prossima grande azienda ad essere acquisita?

Microsoft ha acquistato Activision Blizzard e di tutta risposta, di recente Sony Interactive Entertainment ha messo le mani su Bungie, portando sotto la sua bandiera la società sviluppatrice di Destiny. Stando al noto Jeff Grubb però, ci sarebbe un’altra grossa azienda pronta ad essere acquisita e stando alle voci, si tratterebbe niente poco di meno che di Capcom.

“It Takes Two To Tango” è la frase incriminata che ha riferito il buon Grubb nel suo ultimo video. In un primo momento in molti hanno pensato ad Hazelight Studios (It Takes Two) o alla stessa Take-Two, ma “It Takes Two To Tango” è anche il nome di uno dei trofei presenti in Resident Evil 5. Dunque, sotto i riflettori è finita Capcom, che se acquistata porterebbe all’azienda madre tantissime IP di successo, vedi Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter e tante altre ancora. Ma chi potrebbe acquisire la società nipponica? Tra Microsoft e Sony l’ago della bilancia pende dalla parte della casa di PlayStation, dato che nel corso degli anni ci sono sempre state tantissime partnership tra le due aziende. Ovviamente, attendiamo ulteriori sviluppi che non tarderemo a riportarvi.