Jim Ryan: Bungie supporterà i giochi live service di PlayStation

Sony ha annunciato l’acquisizione di Bungie, creatore di Halo e Destiny, con un accordo del valore di 3,6 miliardi di dollari, e uno dei dettagli più interessanti emersi da questo annuncio è che Destiny 2 e tutti i futuri giochi Bungie continueranno a essere multipiattaforma, e Bungie manterrà la piena indipendenza creativa agendo come una sussidiaria indipendente sotto PlayStation. In un aggiornamento del blog pubblicato di recente, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha dichiarato:

Il track record di successo di Bungie nella pubblicazione multiformato e nei servizi di gioco live ci aiuterà a realizzare le nostre ambizioni di portare PlayStation oltre la console e aumentare il nostro pubblico potenziale. Questo è un passo strategico per continuare a far evolvere le esperienze di gioco che costruiamo. L’esperienza di Bungie nell’offrire un approccio ai servizi e il coinvolgimento a lungo termine della community è estremamente convincente e supporterà lo sviluppo di diversi futuri titoli di servizi live dei PlayStation Studios. Allo stesso modo, vediamo che le eccezionali capacità possedute da PlayStation Studios offrono il potenziale per migliorare il portafoglio IP esistente e futuro di Bungie.

Sony ha espresso in più occasioni di voler iniziare a porre maggiore enfasi sulle esperienze multiplayer e di servizio live, e sebbene sappiamo che i partner indipendenti che lavorano su esclusive PS5 come Deviation Games e Haven Studios ne fanno parte, non abbiamo ancora un’idea di come saranno i servizi live first party di Sony. Rumors recenti hanno affermato che è in lavorazione un remaster gratuito di Twisted Metal, che sarebbe in linea con questa iniziativa. Nel frattempo, sappiamo anche che Naughty Dog sta attualmente lavorando al suo gioco solo multiplayer The Last of Us. In altre notizie, Jim Ryan ha anche affermato di recente che dovremmo aspettarci che PlayStation continui ad effettuare acquisizioni. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.