The King of Fighters XV: ecco la road map per i prossimi personaggi

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, comprenderà 39 personaggi al momento del lancio. In vista dell’uscita di The King of Fighters XV, SNK ha finalmente svelato i contenuti del Team Pass 1 insieme alla road map dei personaggi DLC. Di recente è stato pubblicato il trailer su Elisabeth Blanctorche, che capace di usare i suoi poteri per piegare la luce alla sua volontà, ovvero, l’Ictocinesi.

Il Team Pass 1 è composto da due squadre – Team Garou e Team South Town – con tre personaggi ciascuna. Il Team Garou arriva a marzo ed è composto da Rock Howard, Gato e B. Jenet di Garou: Mark of the Wolves . Il Team South Town arriva a maggio ed è composto da Geese Howard, Billy Kane e Ryuji Yamazaki, tutti veterani del franchise. Anche Team Pass 2 è in lavorazione e include due squadre aggiuntive di tre personaggi. Il Team 3 è previsto per l’estate 2022 e il Team 4 arriverà nell’autunno 2022.

Inoltre ogni pre ordine del gioco includerà un costume classico del personaggio preferito della serie Terry Bogard e un bonus esclusivo dell’edizione digitale sarà il costume classico per la veterana della serie Leona. Mentre il costume di Terry’s Garou: Mark of the Wolves è stato rivelato dallo studio la scorsa settimana, SNK ha ora rivelato anche il costume DLC per Leona tramite un nuovo trailer. Il trailer inizia con l’introduzione speciale tra Leona e Heidern, che canonicamente ha adottato Leona come sua figlia quando era giovane. Il trailer mostra quindi Leona che indossa il suo classico costume del ’98, combattendo contro Heidern, Clark e Ralf. In totale, ci saranno sette cambi di tavolozza di colori per il costume oltre al verde e al bianco originali

The King of Fighters XV sarà disponibile dal 17 febbraio per Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.