It Takes Two: adattamento cinematografico in arrivo

Hazelight ha collaborato con dj2 Entertainment per adattare It Takes Two (premiato gioco dell’anno) per il cinema e la televisione.

“Creare il mondo e la storia in It Takes Two è stato molto divertente per me e per il team”

ha detto a Variety il fondatore e direttore creativo di Hazelight Josef Fares.

“Dal momento che ha una narrativa forte con molti personaggi pazzi e momenti d’azione cooperativa particolari, il potenziale è enorme per un ottimo adattamento al cinema o alla televisione”

Dmitri M. Johnson, CEO e fondatore di dj2 Entertainment, ha aggiunto:

“dj2 è onorata di collaborare con Josef, Oskar [Wolontis] e l’incredibile team degli Hazelight Studios per l’adattamento multimediale lineare di It Takes Two. Proprio come il resto del mondo, ci siamo innamorati perdutamente di Cody, May, Rose, il dottor Hakim e del fantasioso universo fantasy che Hazelight ha creato e non vediamo l’ora di portare questi personaggi, e questo mondo, alla vita sul grande e piccolo schermo”

It Takes Two è un videogioco platform action-adventure sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts, con l’etichetta EA Originals per Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e Series S nel marzo 2021.