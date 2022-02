Discord arriva su Playstation

Buone notizie per quelli di voi che fanno un uso frequente di Discord e di una console PlayStation: il popolare servizio di messaggistica/community ora sta lanciando ufficialmente le funzionalità PlayStation.

Come annunciato a maggio (per approfondire) collegando i tuoi account PlayStation e Discord, puoi condividere la tua attività di gioco PS5 e PS4 tramite Discord.

L’annuncio recita:

“Una volta collegato il tuo account, il gioco a cui stai attualmente giocando su PS4™ o PS5™ verrà mostrato come la tua attività, proprio così!”

Per approfondire: (qui)

Chiarisce inoltre che se non vedi ancora l’opzione per collegare i tuoi account, è perché si tratta di un’implementazione graduale, a partire dagli Stati Uniti e a breve in altri paesi.