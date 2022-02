MLB The Show 22 è stato annunciato per PlayStation, Switch e Xbox

L’ editore Sony Interactive Entertainment e lo sviluppatore San Diego Studio hanno annunciato MLB The Show 22 per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Il gioco verrà lanciato il 5 aprile. L’edizione standard avrà un prezzo di € 69,99 USD / € 89,99 CAD su PlayStation 5 e Xbox Series e € 59,99 USD / € 79,99 CAD su PlayStation 4, Xbox One e Switch. Le versioni Xbox Series e Xbox One saranno disponibili anche tramite Xbox Game Pass il primo giorno del lancio. Di seguito una panoramica:

La stagione 2021 di Shohei Ohtani è stata una stagione incredibile. Colpire 46 fuoricampo, 100 RBI e rubare 26 basi mentre ha anche un record di 9-2 con una media di 3,18 e 156 strikeout. Ohtani ha scalato la montagna impossibile sin dalla sua adolescenza frequentando la Hanamaki Higashi High School in Giappone. Dopo aver vissuto una delle più grandi stagioni nella storia della Major League Baseball, Shohei Ohtani è stata davvero l’unica scelta ovvia per abbellire la copertina di MLB The Show 22.

I fan di Nintendo ora possono unirsi ai fan di Xbox e PlayStation per giocare l’uno contro l’altro online con il gioco multipiattaforma in MLB The Show 22. Inoltre, la cross progression ti consente di guadagnare e utilizzare qualsiasi contenuto guadagnato su qualsiasi piattaforma o generazione (questo esclude le funzionalità esclusive di PlayStation 5 e Xbox Series X|S come Stadium Creator). Con i salvataggi incrociati puoi trasferire un file di salvataggio per la modalità Road to the Show o Franchise su una console diversa.

MLB The Show 22 sarà disponibile dal 5 aprile per per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Switch.