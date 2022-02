Live Streaming: nuovi picchi nel corso del 2021

Le persone hanno guardato una media di 653 milioni di ore di live streaming su Twitch, Facebook Gaming e YouTube nel corso del 2021.

Secondo il report: 2021 Video Game Live Streaming Trends di Stream Hatchet, lo streaming live complessivo ha visto un aumento del 21% anno dopo anno.

La società di analisi di live streaming ha anche affermato che Twitch (Twitch best of 2021) continua ad essere la piattaforma più apprezzata, con il 71% delle ore totali guardate l’anno scorso (link al nostro canale Twitch).

In termini di giochi, il rapporto rileva che gli open world hanno generato il maggior numero di spettatori poiché Minecraft, Grand Theft Auto V e Rust hanno accumulato 4,28 miliardi di ore guardate nel 2021.

La seconda categoria più visualizzata è stata la battle royale: Fortnite, Garena Free Fire, Valorant, PUBG Mobile e Call of Duty: Warzone hanno generato oltre 1 miliardo di ore di visualizzazioni.