WWE 2K22: rilasciato trailer gameplay

Negli ultimi anni da dopo l’uscita del precedente titolo di WWE 2K20, le recensioni degli utenti non sono stati per niente positivi, facendo sì che 2K Games si preparasse allo sviluppo del prossimo titolo WWE 2K22 che sarà reso disponibile l’11 marzo.

La casa sviluppatrice ha rilasciato un bel po’ di trailer che mostrano frammenti di gameplay per il gioco in arrivo, ma finalmente 2K Sports insieme a 2K Games, hanno ora rilasciato un altro trailer che mostra alcuni dei lottatori in azione tra di loro. Il trailer è intitolato “Booyaka“, che è lo slogan della cover star di quest’anno Rey Mysterio. Il video online su YouTube mostra una manciata di lottatori che si scontrano da diverse inquadrature, mostrando la grafica aggiornata del gioco rispetto a quello precedente. Vengono mostrati altri grandi atleti come Stone Cold, Steve Austin, The Rock, Brock Lesnar, Undertaker e molti altri. Sono presenti anche piccoli momenti di combattimenti tra ciascuno dei lottatori delle divere categorie, come Sasha Banks contro Bailey, così come anche Rhea Ripley che si scontra con Alexa Bliss.

L’intero trailer mostra che il video è stato girato col motore grafico del gioco, e viene anche mostrato che la fisica ed il gameplay del prossimo gioco di wrestling sono stati revisionati.

WWE 2K22 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.