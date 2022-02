CrossfireX: nuove Operazioni e data

Il titolo atteso CrossfireX di Smilegate e di Remedy Entertainment, uscirà la prossima settimana dopo essersi mostrato in un teaser gameplay. Il titolo è uno dei rilasci più grandi del mese.

Oltre alla modalità multiplayer che ha sviluppato Smilegate, il suddetto titolo include anche una campagna lavorata da Remedy Entertainment. La trama della campagna è incentrata sulla rivalità tra Global Risk e Black List.

Due operazioni , quali Operazione Catalyst ed Operazione Spectre, saranno disponibili già dalla lancio del gioco. Tuttavia, entrambe le operazioni non saranno disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass. In un recente post su Twitter dell’account ufficiale del gioco, è stato confermato che solo Operation Catalyst sarebbe stato disponibile con il pass di Xbox solo successivamente. Nel frattempo il gioco è già disponibile per il pre-load su console con tre pacchetti ottenibili con il pre-ordine, di cui uno con entrambe le Operazioni.

Date le impressioni contrastanti sull’Operazione Catalyst nelle anteprime, resta da vedere se varrà la pena acquistare ciò che è necessario per ottenere anche l’Operazione restante. Spetta a Smilegate che si occupa della sua campagna marketing a far sì che i giocatori acquistino i pacchetti aggiuntivi come se fossero DLC.

CrossfireX sarà reso disponibile dal 10 febbraio per Xbox One e Xbox Series X/S.

CrossfireX is now available for PRELOAD on @Xbox! Also available are 3 special preorder packages, 1 of which includes both single player campaigns developed by @remedygames. @XboxGamePass members will have access to "Operation Catalyst" at no extra charge starting 2/10/22. pic.twitter.com/rj1apqNUIA

— CrossfireX (@PlayCrossfireX) February 1, 2022