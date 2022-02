The Dark Picture Anthology: registrati cinque nuovi titoli

Supermassive Games, la casa sviluppatrice della serie The Dark Picture Anthology, registra cinque nuovi titoli. Directive 8020, The Craven Man, Winterfold e altri sembrano essere la prossima serie di titoli in arrivo.

La casa sviluppatrice concluderà la sua prima stagione del gioco con The Devil in Me, ma a quanto pare non sarà la fine della serie. L’utente di Twitter The_Marmolade ha scoperto i marchi per cinque nuovi titoli in Europa. Tutti e cinque sono stati depositati il ​​31 gennaio. I giochi in questione sono:

– The Craven Man

– O Death

– Directive 8020

– Intercession

– Winterfold

Anche se le loro rispettive premesse non possono essere davvero individuate in questo modo, sembra che The Craven Man avrà un antagonista in stile Slenderman, mentre Directive 8020 sembra coinvolgere la Luna. Resta da vedere anche quando verranno annunciati ufficialmente, soprattutto dal momento che The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me non ha una data di uscita ufficiale, e non si sa su quali piattaforme s sarà disponibile.

La storia è incentrata su una troupe di documentaristi che si avventura in una replica del “castello dell’omicidio” del serial killer H.H. Holmes. Diventa presto chiaro che qualcuno li sta monitorando e costringendoli a compiere atti terrificanti.

Attualmente la serie The Dark Pictures Anthology è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, e PC.